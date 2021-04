Résultats du T1 : Chiffre d'affaires record pour Sika malgré la pandémie

Le groupe zougois de spécialités chimiques a affiché des ventes de près de 2 milliards de francs entre janvier et mars 2021, en hausse de 10,2%.

Sika a annoncé un chiffre d'affaires record entre janvier et mars 2021, à près de 2 milliards de francs (+10,2% sur un an). Exprimée en monnaies locales, la croissance a même atteint 12,6%. Toutes les régions ont affiché des chiffres record. Les résultats ont toutefois continué d'être affectés par le Covid-19 et certains défis logistiques, indique la société. Ainsi, plusieurs «grands centres urbains en Amérique du Nord continuent d'être affectés par la pandémie», a précisé l'entreprise, qui évoque des retards dans certains projets de construction.