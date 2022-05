Jeux d’argent : Chiffres record pour la Loterie romande

Le produit des jeux d’argent a atteint 397 millions de francs l’an dernier. La Loterie romande va redistribuer 235 millions aux associations.

Plus de 84% des joueurs privilégient les kiosques, les cafés et le commerces de proximité.

La Loterie Romande annonce ce matin qu’elle va distribuer un montant record de 235 millions de francs aux associations sportives, culturelles et sociales de Suisse romande. En 2021, le produit brut des jeux, soit l’argent misés moins les gains remis au joueurs, s’élèvent à 397 millions de francs. En hausse de 6% par rapport à 2020.

Le Conseil d’administration de la Loterie romande a décidé de puiser dans les réserves effectuées en 2020 et d’ajouter 6 millions de francs aux bénéfices d’exploitation « pour renforcer le soutien aux associations bénéficiaires, qui sont nombreuses à avoir subi les conséquences de la crise sanitaire ces deux dernières années» indique la Loterie romande dans un communiqué diffusé ce matin. L’année dernière, l’entreprise a également aidé les cafés et les restaurants qui proposent ses jeux à traverser la crise sanitaire. Un montant de près de CHF 3,5 millions a été distribué à plus de 800 établissements en Suisse romande.