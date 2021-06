Personnel de bord - Chignon pour lui, chaussures à lacets pour elle: Swiss assouplit son dress-code

Le chignon masculin ne sera plus réservé aux passagers.

Les nouvelles règles sont valables pour le personnel de cabine et du cokpit.

Révolution en cabine chez Swiss, le chignon n’est plus réservé aux seules femmes. La compagnie aérienne a adapté son code vestimentaire et capillaire, relève le site Aerotelegraph. La coupe undercut est également aussi autorisée. Du côté des femmes, le port de chaussures à lacets n’est plus prohibé. Mais seulement avec un pantalon.