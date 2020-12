Football : Chilavert veut devenir président du Paraguay

L’ancien gardien iconique du Paraguay a annoncé sa candidature aux prochaines élections présidentielles de son pays, en 2023.

Ce jeudi, il a annoncé sa candidature aux prochaines élections présidentielles du Paraguay, en 2023, en postant une affiche sur les réseaux sociaux. On le voit serrer le poing, regard fier, accompagné du slogan «Fier d’être P araguayen».

16 ans après avoir pris sa retraite de joueur, Chilavert (55 ans) se lance dans le plus grand défi de sa vie. Son objectif: mettre fin à la corruption au Paraguay et améliorer les conditions de vie de ses habitants. «Assez d’impunité, assez de corruption et assez de pillage», avait-il tweeté en juin, dévoilant déjà des ambitions présidentielles.