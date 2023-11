Chili: 14 migrants vénézuéliens meurent dans un incendie

Des migrants vénézuéliens arrivent à la frontière entre la Bolivie et le Chili le 24 mars 2022. Depuis la grave crise économique et politique qui a éclaté au Venezuela en 2017, le nombre de migrants en provenance de ce pays a considérablement augmenté au Chili.

Depuis la grave crise économique et politique qui a éclaté au Venezuela en 2017, le nombre de migrants en provenance de ce pays a considérablement augmenté au Chili. Des milliers d’entre eux sont arrivés à pied via la Bolivie ou le Pérou, par des points de passage clandestins, et le mouvement s’est amplifié pendant la pandémie de Covid-19. Ces migrants s’entassent souvent dans des bidonvilles bâtis sur des terrains non-constructibles, où des incendies et des accidents se produisent régulièrement.