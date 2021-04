Amérique latine : Chili: découverte d’un nouveau volcan actif

Des géologues de l’Université du Chili ont annoncé mardi avoir découvert un nouveau volcan actif en Patagonie chilienne, à environ 1600 km au sud de Santiago.

90 volcans actifs

Ce nouveau volcan a été repéré grâce à plusieurs explorations sur le site depuis 2015 et des vols de reconnaissance. La zone, située à l’extrême-sud du Chili, est enneigée dix mois par an et difficile d’accès. «Lors d’un vol en hélicoptère en été, on pouvait clairement voir la différence de couleurs entre la roche basaltique, qui est plus sombre et produite lors d’un événement éruptif, et les roches intrusives plus claires comme le granit, qui se forment à l’intérieur de la terre», précise le scientifique.