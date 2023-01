France : Chimène Badi traitée de «sale arabe» dans son enfance

«On était la première famille de confession musulmane à arriver dans ce village», a commencé celle qui vient de sortir un album de reprises d’Édith Piaf. Elle a ensuite décrit que les insultes pleuvaient lorsque des gens passaient en voiture devant elle et sa famille: «Ils nous hurlaient: «Bande de sales arabes, rentrez chez vous». Et d’ajouter que sa mère «flippait» face à ce racisme et à cette xénophobie. Cela ne s’arrêtait pas là puisque des coups de téléphone venaient perturber la vie quotidienne. «Ils étaient très violents. Une fois, j’avais décroché. J’avais 7 ou 8 ans. Ce que j’ai entendu à l’autre bout du fil était horrible. Ça bouleverse, ça marque, ça fait peur», s’est-elle souvenue disant qu’elle avait même la trouille d’aller à l’école. «Je me suis renfermée de plus en plus, je sortais de moins en moins.» Le «soulagement» est enfin arrivé pour Chimène quand sa famille et elle ont dû déménager suite à la mutation de son papa.