Chimichurri, la sauce tendance de l’été

Ce condiment sud-américain donnera du peps aux légumes, grillades ou simplement à du pain.

de Romain Wanner

La sauce apporte fraîcheur et caractère aux mets iStock

C’est sans aucun doute la sauce du moment! On devrait la voir un peu partout, avec l’arrivée de l’été et bien sûr les grillades, qu’elle accompagne à merveille. C’est un condiment qui apporte du peps, grâce à son côté vinaigré, au piquant amené par l’ail et le piment, et à la fraîcheur du persil. Une perle, si l’on peut dire, venue tout droit de l’Argentine et de l’Uruguay.

Des recettes de chimichurri, il en existe un nombre incalculable. La plus courante, toutefois, ne contient que du persil plat, du vinaigre de vin rouge, de l’ail, de l’origan, des piments séchés, de l’huile d’olive, du sel et du poivre. Mais on peut y trouver aussi des feuilles de coriandre, des oignons ou des échalotes, du cumin ou encore des tomates.

L’avantage de cette sauce, c’est qu’elle va aussi bien en marinade que pour napper des aliments cuits! Elle assaisonne une salade de pâtes faite à la dernière minute avec brio, elle relève viandes et poissons, peu importe la cuisson, et elle est tout à fait recommandée pour l’apéro, mélangée à du fromage frais pour des dips ou sur du pain toasté pour un pain à l’ail. N’oublions pas non plus les patates, que notre sauce va pimenter et rafraîchir parfaitement.

Bref, c’est une sauce à avoir un peu toujours sous la main, surtout qu’elle n’est pas du tout difficile à faire. Les plus fainéants n’auront qu’à jeter tous les éléments dans un bon mixer et à turbiner jusqu’à ce que le résultat les satisfasse, alors que les puristes prendront peut-être le temps de faire travailler leurs muscles en apprêtant le tout au mortier et au pilon, écrasant les herbes pour en sortir toutes les saveurs avec soin. Les deux méthodes fonctionnent, tout dépendra du temps dont on dispose!