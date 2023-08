Au moins 30 morts lors d’intempéries historiques en Chine

En Chine, au moins 10 morts et 18 disparus supplémentaires ont été annoncés samedi pour la province du Hebei, voisine de la capitale Pékin, selon un bilan encore provisoire pour des intempéries inédites par leur intensité dans une région qui manque habituellement d’eau. Le bilan est ainsi passé à 30 morts depuis le début de la semaine. Le typhon Doksuri, rétrogradé en tempête après avoir frappé les Philippines voisines, a balayé ces derniers jours une partie de la Chine avec des pluies torrentielles . Pékin et sa grande région ont été particulièrement touchés.

À la faveur d’une accalmie sur le front météo, les opérations de nettoyage se poursuivent samedi après les pires précipitations depuis des années, qui ont détruit des infrastructures et inondé des quartiers entiers. La zone la plus sinistrée est de loin le Hebei, voisin de Pékin, où d’immenses étendues d’eau submergent la province sur des kilomètres à la ronde.

À Baoding, qui compte 11,5 millions d’habitants et est connue pour sa production d’acier, plus d’un million sont touchés par ces inondations, selon la mairie. Elle a fait état samedi d’au moins 10 morts et 18 disparus dans sa juridiction. Ce bilan effectué à la mi-journée (04 h 00 GMT) pourrait encore s’alourdir. Le précédent pour Pékin et le Hebei était d’au moins 20 morts et remontait à mardi. Plus de 600’000 personnes à Baoding situées dans des zones jugées à risque ont pour l’heure été évacuées, ont précisé les autorités locales.