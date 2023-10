Tibet: Avalanche meurtrière sur un des plus hauts sommets du monde

Samedi, sur le mont Shishapangma au Tibet, une avalanche s’est produite à une altitude entre 7600 et 8000 mètres, faisant au moins deux morts et deux disparus.

(Image d’illustration.) Pixabay

Une avalanche sur le mont Shishapangma (sud-ouest de la Chine), l’un des plus hauts du monde, a fait au moins deux morts, deux alpinistes américain et népalais, et deux disparus, ont indiqué dimanche les organisateurs à l’AFP. Cette montagne de l’Himalaya culmine à 8027 mètres d’altitude et est située au Tibet. L’avalanche s’est produite samedi «à une altitude comprise entre 7600 et 8000 mètres», a indiqué l’agence de presse officielle Chine nouvelle, qui cite le Bureau des sports du Tibet.

Course au record

«L’avalanche a tué un alpiniste américain et un alpiniste népalais, un alpiniste américain et un alpiniste népalais sont portés disparus, et un alpiniste népalais a été grièvement blessé», selon l’agence, qui ne précise pas l’identité et le sexe des victimes. D’après les organisateurs des expéditions, l’alpiniste américaine Anna Gutu serait décédée et sa compatriote Gina Marie serait portée disparue.

Elles étaient engagées dans une course pour devenir la première femme américaine à gravir les quatorze sommets de plus de 8000 mètres d’altitude, selon le journal népalais «The Himalayan Times». «Nous avons reçu des informations selon lesquelles Anna et son guide ont été touchés par l’avalanche, hier, et leurs corps ont été retrouvés», a indiqué à l’AFP, Mingma David Sherpa, directeur de l’agence népalaise Elite Exped, qui organisait l’expédition de l’alpiniste américaine. «D’autres alpinistes sont également portés disparus», a-t-il souligné. Le sort de Gina Marie est incertain.

Guide de Kristin Harila

«L’alpiniste américaine (Gina Marie Rzucidlo) et notre guide (Tenjin) sont portés disparus. Les recherches sont en cours», a indiqué à l’AFP Tashi Sherpa, dirigeant de l’entreprise népalaise Seven Summit Treks, qui organise des ascensions de hauts sommets. Le guide népalais Tenjin «Lama» Sherpa, mentionné par la compagnie, était devenu en juillet, avec la Norvégienne Kristin Harila, l’alpiniste ayant gravi le plus rapidement les quatorze sommets mondiaux de plus de 8000 mètres.