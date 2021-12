Importations alimentaires : De nouvelles règles sèment la pagaille en Chine

Manque de clarté et délai d’application expéditif: une nouvelle législation sur l’importation de produits alimentaires met sous pression les entreprises étrangères attirées par l’appétit de la Chine.

La Chine est le plus gros importateur de denrées alimentaires au monde: le pays a acheté l’an dernier à l’étranger pour 108 milliards de dollars (98,5 milliards de francs) de boissons et nourriture. Et le chiffre ne cesse de grossir: ses importations alimentaires ont bondi de près de 30% sur un an au cours des trois premiers trimestres 2021.