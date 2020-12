Criminalité : Chine: des trafiquants d’ivoire condamnés à la prison à vie

Impliquées dans «la plus grande affaire de trafic d’ivoire» depuis 1949 sur le sol chinois, 17 personnes ont écopé de lourdes peines prononcées par le tribunal de Canton.

Dix-sept personnes ont écopé de lourdes peines d’emprisonnement, dont deux à vie, pour leur appartenance au plus gros réseau de trafic d’ivoire jamais débusqué en Chine, qui brassait pour des millions d’euros de défenses venues d’Afrique.

Plus d’un milliard de yuans

L’intérêt de certains Chinois pour des sculptures et bijoux réalisés en ivoire a conduit ces dernières décennies à un intense braconnage d’éléphants sur le continent africain.

Un tribunal de la grande métropole de Canton (sud) a indiqué mardi avoir condamné à la prison 17 personnes impliquées dans la contrebande de plus de 20 tonnes d’ivoire entre 2013 et 2018.

La valeur totale de la marchandise, venue du Nigeria et d’autres pays non cités dans le communiqué, était de plus d’un milliard de yuans (125 millions d’euros).