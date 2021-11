COP26 – Chine et Etats-Unis annoncent un accord pour «renforcer l’action climatique»

COP26 : Chine et États-Unis annoncent un accord pour «renforcer l’action climatique»

À la COP26 de Glasgow, les deux plus gros émetteurs de gaz à effet de serre se sont dits prêts à «travailler ensemble» pour combattre le changement climatique.

La Chine et les É tats-Unis ont conclu une «déclaration conjointe sur le renforcement de l’action climatique», a annoncé, mercredi à Glasgow, l’émissaire chinois pour le C limat, Xie Zhenhua. «Les deux parties reconnaissent l’écart existant entre les efforts actuels et les objectifs de l’Accord de Paris, donc nous renforcerons conjointement l’action climatique», a déclaré le responsable chinois à la conférence sur le climat, la COP26.