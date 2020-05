Coronavirus

Pékin «au bord d’une nouvelle Guerre froide» avec les Etats-Unis

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déploré ce dimanche les critiques de Washington sur la gestion de la crise du Covid-19 par Pékin. Ces «attaques» provoquent un regain de tensions entre les deux puissances, selon lui.

Wang Yi a déclaré ce dimanche que certaines forces politiques américaines «prennent en otage les relations entre la Chine et les Etats-Unis».

La Chine et les Etats-Unis sont «au bord d’une nouvelle Guerre froide», a averti dimanche le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Il a déploré le regain de tensions avec Washington autour de l’épidémie de Covid-19.

Les premiers malades du nouveau coronavirus ont été signalés à la fin de l’an dernier dans la ville chinoise de Wuhan (centre). Il s’est depuis répandu sur la planète et fait quelque 340’000 morts.

«Virus politique»

«Ce virus politique saisit toutes les occasions pour attaquer et diffamer la Chine», a fustigé Wang Yi. Pékin et Washington étaient déjà à couteaux tirés depuis deux ans et la guerre commerciale lancée par l’administration Trump à base de surtaxes douanières réciproques qui pénalise le commerce international.