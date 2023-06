La Chine exhorte Blinken à choisir entre coopération et conflit

Le plus haut responsable du Parti communiste chinois (PCC) pour la diplomatie, Wang Yi, a affirmé lundi au secrétaire d’État américain Antony Blinken à Pékin que Chine et États-Unis devaient choisir entre «coopération ou conflit». Outre la très épineuse question des liens entre les États-Unis et Taïwan, île revendiquée par Pékin et au cœur des différends entre les deux puissances, les relations bilatérales restent tendues sur un grand nombre de dossiers. Parmi eux, la rivalité dans les technologies, les sanctions américaines visant les géants chinois du numérique, le commerce, le traitement de la minorité musulmane des Ouïghours en Chine ou encore les revendications chinoises en mer de Chine méridionale.