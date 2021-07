Avec Joe Biden, Chine et Etats-Unis sont toujours en désaccord

Diplomatie : Chine et Etats-Unis n’arrivent pas à se mettre d’accord

Wendy Sherman, du département d’Etat américain, s’est entretenue lundi avec le ministre chinois des Affaires étrangères.

Wendy Sherman, actuelle numéro deux du département d’Etat américain, à la sortie d’Air Force One (photo d’archive).

Chinois et Américains se sont réitéré face à face lundi leurs griefs mutuels, lors d’une première entrevue de l’ère Biden sur le sol chinois, qui a donné lieu à un réquisitoire en règle de Pékin. Wendy Sherman, numéro deux du département d’Etat américain, s’est entretenue dans la grande ville de Tianjin (nord) avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. La presse n’a pas été conviée à assister à cette rencontre organisée en dehors de la capitale chinoise au nom de la lutte contre le Covid-19.

Mais selon des propos communiqués par la diplomatie chinoise, avant même la rencontre avec Wang Yi, son vice-ministre Xie Feng a accusé les Américains d’être entièrement responsables de la détérioration des liens entre les deux géants du Pacifique. Les relations sont «dans une impasse» et Washington doit cesser de «diaboliser» Pékin, a-t-il lancé à son interlocutrice. «Fondamentalement, c’est parce que les Américains voient la Chine comme un ennemi imaginaire», a-t-il ajouté.

«Un piège»

Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden n’a guère modifié la politique de son prédécesseur envers la Chine, laissant notamment en place les sanctions commerciales imposées par Donald Trump sur les produits chinois. Il s’est en outre efforcé de convaincre les alliés de l’Amérique de rejoindre un front commun des démocraties face à une Chine perçue comme de plus en plus autoritaire et agressive. Cette politique est vivement contestée par le régime chinois, qui s’était déjà livré à une guerre des mots lors du premier face-à-face de l’ère Biden entre diplomates des deux pays en mars en Alaska.