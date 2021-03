Diplomatie : Chine et Iran signent un accord renforçant leurs liens

Téhéran et Pékin paraphent ce samedi une entente de coopération stratégique et commerciale sur 25 ans. Le ministre des Affaires étrangères chinois est en visite dans la capitale iranienne.

L’Iran et la Chine signent samedi à Téhéran un accord de coopération stratégique et commerciale sur 25 ans en discussion depuis plusieurs années.

Un «partenariat stratégique global»

Téhéran et Pékin s’étaient alors «engagés à mener des négociations pour la signature d’un accord de coopération élargie sur 25 ans» et «de coopérer et avoir des investissements réciproques dans les différents domaines, notamment les transports, les ports, l’énergie, l’industrie et les services», selon un communiqué commun publié à l’occasion de cette visite.