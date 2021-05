Recensement : Chine: hausse de 5,38% de la population en 10 ans, à 1,41 milliard

La population de la Chine a progressé de 72 millions d’habitants par rapport à 2010, selon les résultats du dernier recensement.

Baisse de la natalité

Depuis 2017, le taux de natalité est en baisse régulière, en dépit de l’assouplissement l’année précédente de la politique de l’enfant unique, autorisant la naissance d’un deuxième enfant. Le taux de natalité est tombé en 2019 à 10,48 pour 1000 habitants, soit son niveau le plus faible depuis la fondation de la Chine communiste en 1949. Les Chinois restent généralement soumis à une limite de deux enfants par famille et des voix s’élèvent pour supprimer cette barrière afin d’encourager la natalité.

Les raisons de la baisse de la natalité sont multiples: baisse du nombre de mariages, coût du logement et de l’éducation, fertilité plus tardive pour les femmes qui privilégient davantage leur carrière… Des démographes ont mis le pays en garde contre une évolution à la japonaise ou à la sud-coréenne, avec une baisse de la population et un excès de personnes âgées par rapport aux jeunes et aux actifs.