Les déboires de Country Garden alarment les marchés

Les déboires du promoteur Country Garden sont suivis avec anxiété par les marchés. Country Garden était l’an dernier encore le plus gros promoteur privé de Chine en termes de ventes. Le groupe est incontournable dans les villes de petite taille, qui représentent environ 60% de ses projets. Problème: ce sont là où les prix de l’immobilier ont le plus chuté et où l’essentiel de ses clients a un pouvoir d’achat très limité. Country Garden recensait fin 2022 plus de 3000 chantiers en cours dont une trentaine à l’étranger, principalement en Australie, en Indonésie et aux États-Unis. Tout arrêt de travaux est un facteur d’instabilité sociale en Chine car les propriétaires payent généralement un bien avant même qu’il ne sorte de terre. Country Garden dispose de quatre fois plus de projets que son concurrent Evergrande, dont la mise à l’arrêt de chantiers avait entraîné manifestations et grèves de mensualités l’an dernier.