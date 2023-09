Le groupe chinois Tencent dévoile lui aussi un rival de ChatGPT

Le moteur de recherche Baidu a été le mois dernier le premier grand groupe à lancer en Chine un équivalent à ChatGPT, capable de répondre instantanément à des questions ou de produire des contenus en fonction des requêtes des utilisateurs. Le géant chinois de l’internet et des jeux vidéo Tencent, lui, a dévoilé jeudi son système «Hunyuan Aide», qui n’est pour l’heure accessible que pour les entreprises et sur invitation. Pour ses premiers pas, Hunyuan s’est présenté au public et a résolu un problème d’arithmétique lors d’une conférence retransmise sur internet.