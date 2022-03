Asie : Chine: le site de l’accident d’avion passé au peigne fin

Les secours affrontent mardi la pluie et la boue à la recherche de traces des 132 personnes à bord du Boeing-737 qui s’est écrasé dans une zone montagneuse du sud de la Chine, après une chute d’à peine quelques minutes.

Les corps et les effets personnels des passagers ont probablement été «entièrement brûlés» par l’explosion de l’appareil au sol, suivie d’un incendie, a déclaré à l’AFP une secouriste qui a passé la nuit sur le site. Les recherches sont compliquées par le terrain accidenté et la végétation dense, a précisé cette femme qui a refusé de dire son nom.

Chute de 6000 m en une minute

De façon inhabituelle pour un dirigeant chinois, le président Xi Jinping a réagi à chaud lundi soir, appelant à «déterminer au plus vite les causes de l’accident». Son principal conseiller économique, le vice-Premier ministre Liu He, s’est rendu sur place pour superviser les secours et l’enquête, selon l’agence Chine nouvelle.