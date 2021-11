Chine : Le taux de natalité au plus bas depuis plus de 40 ans

Le taux de natalité chinois a fortement reculé l’an dernier, tombant à 8,52 naissances pour 1000 habitants.

Le taux de natalité s’est effondré l’an dernier en Chine, tombant à son plus bas niveau depuis plus de 40 ans, malgré les efforts du régime communiste pour convaincre les familles de s’agrandir. Bien qu’ayant autorisé les Chinois en 2016 à avoir deux enfants, puis trois cette année, Pékin est confronté au risque du vieillissement de sa population et d’une baisse du nombre des actifs.