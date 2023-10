Li Keqiang, ex-Premier ministre chinois, meurt d’une crise cardiaque

L’ancien Premier ministre chinois Li Keqiang est mort des suites d’une crise cardiaque, a rapporté vendredi un média d’État chinois. «Li prenait dernièrement du repos à Shanghai. Le 26 octobre, Li a eu une crise cardiaque soudaine et est décédé à 00 h 10 le 27 octobre (jeudi à 16 h 10 GMT) après que toutes les mesures de sauvetage ont échoué. Il est mort à l’âge de 68 ans», a rapporté l’agence de presse d’État Chine nouvelle.

Li Keqiang avait été remplacé à son poste de Premier ministre par Li Qiang en mars dernier, cinq mois après le congrès du Parti communiste chinois (PCC) et après avoir exercé cette fonction pendant dix ans.

Il a été salué pour avoir aidé le pays à sortir relativement indemne de la crise financière mondiale. Mais son mandat a aussi été marqué par l’évolution spectaculaire du pouvoir en Chine, qui est passé d’un régime fondé sur le consensus, associé à l’ancien président Hu Jintao et à ses prédécesseurs, à la toute-puissance de Xi Jinping.

Désuétude

Son remplacement en mars dernier par Li Qiang, ancien chef du parti de Shanghai et allié de Xi, a été perçu comme un signe que son programme réformateur était tombé en désuétude au moment où le gouvernement resserre son emprise sur une économie chinoise en perte de vitesse.

Durant les premières années des réformes de Deng Xiaoping, il avait suivi des études de droit à la prestigieuse Université de Pékin, complétées plus tard par un doctorat en économie rurale.

Sens critique

Puis, sous la houlette du président Hu Jintao, il avait grimpé les échelons de la Ligue de la jeunesse communiste, la pépinière de cadres, et pris successivement la tête des provinces du Henan (centre), l’une des plus peuplées du pays, et du Liaoning (nord-est), un bastion industriel.