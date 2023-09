Chine: Pékin pourrait interdire les habits qui heurtent les sentiments

En Chine, les personnes portant des habits ou des banderoles transmettant des messages jugés controversés politiquement sont déjà régulièrement punies pour provocation de «disputes et de troubles». Le projet vise à donner aux autorités davantage de pouvoir pour réprimer tout vêtement perçu comme contraire à la moralité. Début septembre, une vidéo partagée sur les réseaux sociaux chinois montrait un homme de la ville de Shenzhen, interrogé par la police après s’être filmé en train de porter une jupe.

Plusieurs juristes du pays se sont publiquement opposés au projet de loi, pour lequel la période de consultation publique va jusqu’au 30 septembre. Il conduirait à «une norme de punition trop vague», a écrit Lao Dongyan, de l’université de Tsinghua, sur Weibo. Mme He, une Pékinoise de 23 ans, estime pour sa part qu’il faudra «plus de temps» pour «déterminer qui a l’autorité de décider et comment rendre des jugements» sur des infractions qui «ne sont pas aussi claires» qu’un vol «où le vrai et le faux sont irréfutables».