Chine: 4 morts et 48 disparus après des pluies diluviennes

Quatre personnes sont mortes et des dizaines d’autres portées disparues après que des pluies diluviennes se sont abattues sur le sud-ouest de la Chine la semaine dernière, ont rapporté mercredi les médias d’Etat. Mercredi, la chaîne d’Etat CCTV a déclaré que les tempêtes avaient déclenché d’importantes inondations qui ont notamment englouti un site de transformation de l’acier, où travaillaient plus de 200 personnes.

Cinq personnes arrêtées

«Pour l’instant, quatre personnes sont mortes dans les inondations et 48 autres sont portées disparues», selon la chaîne CCTV, qui a précisé que les opérations de secours se poursuivaient encore.

Le président Xi Jinping a ordonné aux autorités de «faire tout ce qui est en leur pouvoir pour rechercher les personnes disparues (...) et de réconforter leurs familles», a rapporté la chaîne. L’incident «doit faire l’objet d’une enquête approfondie et les parties responsables doivent être traitées conformément à la loi», a déclaré Xi Jinping selon CCTV.

La Chine a connu plusieurs phénomènes météorologiques extrêmes ces derniers mois. Des événements qui, selon les scientifiques, seront de plus en plus fréquents en raison du changement climatique. En juillet, au moins 78 personnes sont mortes dans une violente tempête et d’importantes inondations qui sont survenues dans le nord du pays après le passage du typhon Doksuri.