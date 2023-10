Chine: Tsingtao enquête sur un employé filmé urinant dans une usine

Tsingtao, deuxième brasseur de Chine, est l’une des marques de boissons les plus connues du pays, et ses grandes bouteilles de bière blonde sont présentes dans la plupart des bars et restaurants d’Asie de l’Est. (Image prétexte) AFP

Le brasseur chinois Tsingtao a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête après qu’une vidéo montrant un employé de l’usine urinant sur des matières premières est devenue virale cette semaine.

Les images, publiées en ligne jeudi, montrent prétendument un ouvrier d’un entrepôt de Tsingtao Brewery Co., l’un des plus grands fabricants de bière de Chine, grimpant dans un grand conteneur et se soulageant sur son contenu. La vidéo a largement circulé sur les réseaux sociaux chinois, enregistrant des dizaines de millions de vues sur la plateforme populaire Weibo.

Tsingtao a indiqué vendredi avoir contacté la police au sujet de l’incident et qu’une enquête était en cours. «Notre société attache une grande importance à la vidéo de la brasserie Tsingtao n°3 qui a été diffusée le 19 octobre», a déclaré le fabricant de bière dans un communiqué.

Lot de malt «scellé»

«Nous avons signalé l’incident à la police le plus tôt possible et les organes de sécurité publique participent à l’enquête», a-t-il ajouté. «À l’heure actuelle, le lot de malt en question a été entièrement scellé. L’entreprise continue à renforcer ses procédures de gestion et à garantir la qualité de ses produits».

Tsingtao, deuxième brasseur de Chine, est l’une des marques de boissons les plus connues du pays, et ses grandes bouteilles de bière blonde sont présentes dans la plupart des bars et restaurants d’Asie de l’Est. Ces dernières années, la société cotée à la bourse de Hong Kong a cherché à tirer parti de l’évolution des goûts des jeunes buveurs chinois en se diversifiant dans les bières artisanales et d’autres produits.