Un Japonais détenu pour «espionnage»  sera jugé en Chine

L’homme, un employé de la société pharmaceutique japonaise Astellas travaillant en Chine, a été placé en détention en mars et était «soupçonné de s’être livré à des activités d’espionnage», avaient indiqué les autorités chinoises. Un responsable de l’ambassade japonaise à Pékin a indiqué jeudi que les autorités chinoises l’avaient officiellement arrêté. «Nous pouvons confirmer que le citoyen japonais détenu depuis mars a été arrêté», a-t-il dit dans un communiqué à l’AFP. Le Ministère chinois des affaires étrangères n’a, lui, pas confirmé l’arrestation jeudi.

Mesures pénales

Le ressortissant japonais a été soumis à des mesures pénales conformément à la loi, a déclaré la porte-parole du ministère, Mao Ning, lors d’un point de presse. «En tant que pays régi par le droit, la Chine traitera cette affaire conformément à la loi et protégera les droits et intérêts légitimes de cette personne», a-t-elle déclaré.

En octobre 2019, les autorités chinoises ont arrêté un professeur japonais, qui était soupçonné d’espionnage selon des informations de presse. Il a été libéré et il est retourné au Japon le mois suivant. Quelques mois plus tard, en mars 2020, le Ministère chinois des affaires étrangères a annoncé avoir arrêté un Chinois qui aurait travaillé comme professeur d’université au Japon et qui, selon lui, avait avoué s’être livré à des activités d’espionnage.