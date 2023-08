Chine: Xinjiang: Amnesty dénonce l’inaction après le rapport de l’ONU

«Plus urgent que jamais»

Mais Amnesty déplore que le Haut-Commissaire n’en dise pas davantage sur ses échanges avec Pékin. «Nous avons besoin que les dirigeants nationaux et internationaux, y compris les responsables des droits de l’homme tels que le Haut-Commissaire, utilisent tous les leviers à leur disposition – à la fois publics et privés – pour obtenir un changement significatif dans les politiques répressives de la Chine, notamment en ayant un dialogue franc et fondé sur des preuves avec les autorités» chinoises, demande Sarah Brooks. Elle appelle la communauté internationale «à l’action» et juge «plus urgent que jamais» que les États lancent, via le Conseil des droits de l’homme, une enquête internationale sur les violations au Xinjiang.