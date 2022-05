Berne : Chinoises victimes de traite d’êtres humains: cinq personnes arrêtées

Une grande enquête menée dans plusieurs cantons a abouti à la détention de trois hommes et deux femmes suspectés de traite d’être humains.

«Au total, 14 perquisitions ont été effectuées dans des appartements et des chambres. Cinq personnes prévenues ont pu être interpellées. Trois hommes et deux femmes, âgés de 27 à 50 ans, sont accusés, entre autres, de traite d'êtres humains, d'incitation à la prostitution, à l'entrée et à la sortie illégale du territoire et au séjour illégal dans le but de s'enrichir, ainsi qu'à l'emploi d'étrangers sans autorisation», détaille la police.