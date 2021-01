Collaboration avec le privé

La commission de contrôle de gestion a dès lors recommandé aux HUG de tenir des statistiques détaillées en matière d’opérations cardiovasculaires. Dans un registre plus large, elle souhaite aussi que les hôpitaux universitaires et les cliniques privées collaborent davantage, afin de réaliser un nombre d’interventions suffisant pour assurer la formation initiale et continue des chirurgiens – appelés à intervenir en cardiologie mais aussi aux soins intensifs. «Le service de chirurgie cardiovasculaire mène 200 opérations par an, alors qu’il en faudrait idéalement 200 à 350», observe Alessandra Oriolo. Or, développe le PDC Bertrand Buchs, «si on réunit les HUG et l’hôpital privé de la Tour, on arrive à 300. Grâce au covid, une synergie entre ces deux entités s’est enfin mise en place. Nous demandons qu’elle se poursuive, que les cas soient mis en commun, que les médecins puissent opérer indifféremment dans les deux structures.»