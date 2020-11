L’opération de chirurgie esthétique en Turquie a eu lieu dans des conditions catastrophiques. Getty Images/iStockphoto

Sur le site internet de la clinique stambouliote, pas un seul avis de patient étranger qui ne soit dithyrambique... La structure, qui se targue de disposer de grands spécialistes, met en avant ses quelque 150 patients par mois qui viennent en Turquie pour une greffe de cheveux, des soins dentaires ou divers autres types d’interventions esthétiques. Attirées par une pub sur Facebook en mai, c’est donc avec une certaine excitation et sans aucune appréhension que Micheline* (56 ans) et Valérie* (30 ans) ont pris l’avion pour une offre alléchante: examen médical complet, traducteur, liposuccion, six nuitées dans un quatre étoiles, avec voiture et chauffeur et suivi médical après l’opération pour 2600 euros par personne.

Des cris de douleur annoncent la couleur

«Nous sommes arrivées le lundi soir et le départ était prévu dimanche. Mardi, à la clinique, on a entendu un homme qui se tordait de douleurs et criait très fort. Il venait de subir une greffe des cheveux. Sa femme aussi était inquiète. En ce qui nous concerne, la clinique n’avait aucune trace de notre dossier. Pourtant, l’anamnèse et le devis avaient déjà été faits depuis la Suisse. La traductrice baragouinait en anglais», souligne Micheline. Pour Valérie aussi, c’est la douche froide. «On m’a demandé si je prenais la pilule, j’ai répondu oui. Là, le médecin m’a fait savoir que je ne pouvais pas être opérée à cause de ça. Pourquoi attendre ma venue en Turquie pour m’annoncer ça?» proteste la trentenaire. L’abdominoplastie de Micheline est programmée le jeudi. Le vol retour étant prévu dimanche, la quinqua sait que les délais sont trop courts. «Nous avons décidé de tout annuler. Car ce n’était pas possible de prendre l’avion aussitôt après une opération invasive», déclare la quinquagénaire.

Menées continuellement en bateau

Les deux femmes réclament le remboursement des 5’440 déjà payés. «La clinique a dit «OK. No problem». Du coup, j’ai avancé le vol retour pour vendredi au lieu de dimanche et cela m’a coûté des frais d’une centaine de francs», souligne Valérie. Le jeudi, Micheline reçoit un message lui demandant de venir «seule sans Valérie» à l’hôpital pour discuter des modalités du remboursement. «Le personnel ne parlait que turc. On m’a fait signer des papiers. Je pensais que c’était pour le remboursement. Un médecin, que j’avais déjà vu le mardi, m’a demandé de me déshabiller. J’étais comme tétanisée. Je me suis retrouvée dans une salle d’opération pour subir une abdominoplastie», raconte Micheline. Pendant ce temps, sans nouvelles d’elle, Valérie est inquiète. «J’ai pris un taxi pour aller à l’hôpital. Et là, s’estomaque la trentenaire, c’est le choc. Micheline a deux drains sur le ventre, des cloques dans tout le corps. Sa chambre est sale. Il n’y a ni savon ni linge aux WC.»

«Nous étions comme des otages» Valérie

La quinqua déplore aussi les soins reçus après son opération même si elle salue la gentillesse du personnel. «Les infirmières utilisaient le même coton pour plusieurs plaies et ne changeaient pas de gants», déplore celle qui travaillait dans le médical. Les deux femmes ne sont pas au bout de leurs peines. Samedi, Valérie constate que Micheline n’est pas en état de voyager le lendemain. Elle achète deux nouveaux billets pour Genève pour le mercredi 11 novembre. Le duo retourne à l’hôtel.

Dimanche matin, une femme de ménage leur signale que c’est l’heure du check-out. «Nos cartes étaient déjà démagnétisées. L’hôtel nous demandait de payer ou de partir. L’administration de la clinique ne répondait pas. Nous étions comme des otages. Micheline était alitée. Je n’avais pas d’autre choix que de payer», soutient Valérie.

Des captures d’écran attestent d’une dizaine de messages où les deux femmes réclament le remboursement pour les prestations qui n’ont pas été fournies. Notamment la chirurgie esthétique de Valérie. «Depuis cinq jours, c’était silence radio. Mais, mardi, peu après le coup de fil de «20 minutes», le manager de la clinique a enfin réagi. Il s’est montré très mielleux et a promis que nous allions être remboursées». Cette promesse n’avait pas encore été tenue mercredi soir.

Du stress jusqu’à l’aéroport

Mercredi matin à l’aéroport d’Istanbul, le cauchemar s’est prolongé. Micheline, qui a de la peine à se déplacer, n’avait pas l’attestation de l’hôpital nécessaire pour avoir droit à un service d’assistance. Après plus de trente minutes de conciliabules, les agents de l’aéroport se sont montrés compréhensifs: Elle a pu recevoir de l’aide du check-in jusqu’à l’avion. «Je suis contente d’être toujours en vie. Je craignais tellement d’avoir une septicémie», a déclaré Micheline. «Tout ce cauchemar à cause d’un simple clic sur Facebook», a soupiré la quinquagénaire.

«L’argent n’a pas d’odeur» Par temps de crise sanitaire, faut-il déconseiller le tourisme médical? Interrogé par «20 minutes», un spécialiste de la médecine des voyages estime que dans le cas cité en exemple, les deux femmes romandes ont plus de chance de contracter le coronavirus ici qu’en Turquie. «Ce sont les Turcs qui devraient être plus exigeants sur le lieu d’origine de ceux qui débarquent chez eux. Mais, pour certains, l’argent n’a pas d’odeur. Quant aux patients attirés par des prix moins chers à l’étranger, en cas de complications graves après une opération là-bas, c’est en Suisse qu’ils vont se faire traiter», a indiqué ce médecin vaudois.