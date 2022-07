Beauté volée : Chirurgie esthétique en Russie chahutée par les sanctions

Les producteurs de botox quittent le marché russe, les prix des implants mammaires grimpent et les stocks s’effondrent.

En Russie, des cliniques esthétiques et leurs clients sont pris dans la tourmente des effets des sanctions occidentales. Anastassia Ermakova, 37 ans, a fait sa dernière injection de botox en février, pour réduire des rides. «Mon esthéticienne assure qu’elle a encore des stocks de botox et que les importations continueront via les pays tiers. Mais je pense qu’il n’y en a plus pour longtemps», s’inquiète la jeune femme. Car en mars, la compagnie américaine Abbvie, exportatrice de «Botox» – numéro un des produits à base de toxine botulique – s’est retirée du florissant marché russe en représailles des «événements tragiques» en Ukraine. Comprendre l’assaut russe contre son voisin, le 24 février.

Ruée sur les stocks

En 2020, 621’600 procédures esthétiques, chirurgicales et non chirurgicales, ont été effectuées en Russie, qui se classe ainsi au 9e rang mondial, selon la Société internationale de chirurgie esthétique et plastique (ISAPS). D’abord «en mars, nous avons observé une panique chez les patients, les médecins et les fournisseurs. La demande a explosé, les stocks de botox ont été vidés», raconte Oksana Vlassova, directeur du développement de la clinique esthétique Grandmed à Saint-Pétersbourg (nord-ouest). Or, en avril et en mai, il n’y a pas eu d’importations de toxines botuliques, souligne Nikolaï Bespalov, de la compagnie «RNC Pharma» qui analyse le marché pharmaceutique russe, qui espère une reprise «vers la fin de l’été».