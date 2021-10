Saint-Gall : Chirurgien coupable d’homicide par négligence

Une opération a mal tourné et une patiente de 39 ans est décédée. Le médecin qui l’a opérée doit verser au total 50’000 francs d’indemnité au mari et à la mère de la défunte.

En février 2017, une femme se présente à l’hôpital de Linth (ZH) pour des douleurs abdominales. On lui diagnostique une inflammation de la vésicule biliaire. Peu après, elle est conduite au bloc opératoire. Mais, au milieu de la nuit, la patiente, âgée de 39 ans, décède à cause d’une forte hémorragie. Jeudi de la semaine passée, le chirurgien et un médecin qui se sont occupés du cas se sont retrouvés devant le Tribunal du district de See-Gaster (SG) rapporte le «Zurichsee Zeitung».