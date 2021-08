Série : Chloe Bennet lâche «Les Super Nanas»

L’actrice, qui devait jouer le rôle de Belle dans le remake en live action de la série animée, a dû renoncer au projet pour des problèmes d’agenda.

Cinq mois après que sa participation aux «Super Nanas» a été officialisée par The CW et après avoir commencé le tournage d’un épisode pilote qui a finalement fini à la poubelle, Chloe Bennet s’en va, a appris «Variety». L’actrice de 29 ans avait été choisie pour incarner Belle, aux côtés de Dove Cameron (Bulle) et de Yana Perrault (Rebelle) dans le remake en live action de la série animée.