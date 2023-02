États-Unis : Chloe Cherry, de la série «Euphoria», accusée de vol

Les faits se seraient déroulés le 27 décembre 2022 d’après le site . Chloe aurait pris le vêtement pour l’essayer dans une cabine et serait ensuite sortie du magasin sans le payer. Selon les informations obtenues par TMZ , l’actrice aurait utilisé sa carte de crédit pour acheter d’autres articles, mais aurait décidé de ne pas le faire pour la blouse, d’une valeur de 28 dollars.

Interrogée plus tard par la police, qui avait été avertie par le magasin, Chloe aurait admis avoir volé l’habit et l’aurait rendu à un agent. Selon le porte-parole de l’artiste, l’histoire est totalement différente: «En décembre, une confusion s’est produite à propos d’une blouse qui n’avait pas été comptée sur la carte de crédit de ma cliente. Elle n’a jamais admis avoir volé ce vêtement, puisque ce n’était pas le cas. Cette histoire ressemble plus à celle d’un magasin local qui utilise le nom d’une célébrité qu’à autre chose.»