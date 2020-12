Chloë Grace Moretz n’a pas froid aux yeux. On a quitté l’actrice américaine donnant la réplique à Isabelle Huppert dans «Greta», on la retrouve dans un film d’action mêlant histoire et science-fiction. Dans «Shadow in the Cloud», elle joue une pilote et mécanicienne britannique qui embarque, en pleine Seconde Guerre mondiale, à bord d’un avion militaire avec la mission de transporter une valise ultraconfidentielle. Las! Elle tombe sur une bande de misogynes qui la cantonnent dans la tourelle à mitrailleuse. Avec vue quasiment à 360 degrés sur les nuages. Belle vue certes… mais à la vue de tous les avions de chasse ennemis et des étranges créatures qui apparaissent de nulle part!