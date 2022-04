Paris : Chloé Jouannet a galéré en pompière

À l’affiche actuellement de «Notre-Dame brûle», l’actrice est revenue sur un épisode traumatisant vécu lors du tournage.

Chloé Jouannet se souviendra longtemps de «Notre-Dame brûle». Et pas uniquement parce que ce film de Jean-Jacques Annaud retrace les événements qui ont conduit à l’incendie, en avril 2019, de l’une des cathédrales les plus célèbres du monde. La comédienne française de 24 ans a vécu un très mauvais moment sur le plateau. Elle nous avait d’ailleurs expliqué que ce long métrage lui avait «appris beaucoup de choses sur ses peurs et ses angoisses» . Et pour cause.

«Je jouais une pompière et je suis très claustrophobe. Il y avait une scène où on devait rentrer dans la cathédrale, dans un petit escalier, et ça, je n’ai vraiment pas aimé», s’est souvenue la fille d’Alexandra Lamy pour l’émission web Buzz TV. Les événements ont ensuite empiré. Victime de sa phobie, Chloé a fini par faire une crise d’angoisse avant de carrément tomber dans les vapes: «Cet escalier était extrêmement petit, on était dans le noir, avec de la fumée. Quand je suis arrivée en haut, je suis tombée dans les pommes. En plus, je me souviens, il y avait des fils électriques qui pendaient.» Fort heureusement, les acteurs étaient encadrés par de vrais pompiers. «Au moment de mon malaise, l’un d’eux était là et il m’a dit: «Attention, tu ne vas pas, en plus, te prendre un court-jus!»