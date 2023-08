Coupe du monde féminine 2023: Chloe Kelly, la femme qui tire plus fort que les hommes

On venait de voir filer là le ballon le plus rapide de l’histoire de la Coupe du monde féminine. Mieux, flashé à 110,79 km/h selon les données officielles à disposition, le projectile s’avère plus puissant que le plus puissant des shoots enregistrés durant toute la saison dernière en Premier League… masculine (signé Saïd Benrahma, de West Ham United, à 107,2 km/h).

Experts consultés

Pour condenser et vulgariser les propos tenus aussi par Ken Bray, un Docteur en ingénierie de Bath, qui a notamment consacré une étude au penalty scientifiquement parfait, on dira que Chloe Kelly, 25 ans, a réussi un petit chef-d'œuvre d’efficacité, de coordination, de force et de géométrie élastique. Mouvement des hanches et du genou, angle d’inclinaison de la jambe d’appui, rotation du haut du corps, rigidité de la cheville au moment de l’impact, zone du pied touchée… Tous les paramètres étaient parfaitement imbriqués dans la même fraction de seconde, en plus des muscles, de la volonté et du talent de la joueuse de Manchester City, pour déboucher sur un sacré coup de pétard. Et voilà que ce dernier explose à la figure des préjugés.