Snowboard : Chloe Kim va faire une nouvelle pause

Éreintée par son hiver, la championne américaine veut «préserver sa santé mentale». Elle va faire un break, comme après son premier sacre olympique.

«Je ne vais pas faire de compétition en 2022/23, c’est simplement pour préserver ma santé mentale. Je veux juste pouvoir tout remettre à zéro et ne pas repartir à fond dans une saison après un hiver durant lequel je me suis bien amusée mais qui a été épuisant», a déclaré récemment l’Américaine, à la chaîne de télévision sur Internet Cheddar.

«Je veux profiter du moment et je reviendrai quand je me sentirai prête, mais au moment où je vous parle, mon but est clairement d’aller chercher un troisième titre» en 2026, a insisté la reine du half-pipe.