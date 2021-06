Sortie ciné - Chloé Zhao: Après les nomades, les superhéros Marvel

Après avoir tout perdu pendant la crise financière de 2008, une sexagénaire se trouve une camionnette et sillonne l’Ouest américain. Elle plonge dans la précarité des nomades des temps modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. Entourée de vrais nomades, Frances McDormand (à g., face à Chloé Zhao) éclaire l’écran autant qu’elle émeut. Le film, lui, marque par sa douceur et sa dureté, par sa délicatesse et son authenticité. (MaG)