Irak : Choc après l’assassinat d’un militant antipouvoir

Une vaste campagne d’assassinats, d’enlèvements et de menaces a débuté depuis le début d’une révolte populaire inédite en octobre 2019.

Ehab al-Ouazni, célèbre militant antipouvoir a été tué en Irak dimanche. Cette photo date du 27 août 2020. AFP

Un militant antipouvoir connu a été assassiné en Irak tôt dimanche, provoquant une onde de choc parmi les partisans de la «révolution d’octobre» qui ont défilé dans le Sud pour appeler les autorités à agir afin d’éviter plus de sang. Ehab al-Ouazni, coordinateur des manifestations à Kerbala, au sud de Bagdad, était connu pour être l’une des plus grandes voix contre la corruption, la gabegie de l’État, la mainmise des groupes armés et l’influence de l’Iran dans cette ville sainte chiite.

En décembre 2019, il avait réchappé de justesse à une tentative d’assassinat. Des tireurs à moto, pistolets munis de silencieux en main, avaient tué sous ses yeux Fahem al-Taï, père de famille de 53 ans, alors qu’il rentrait chez lui avec Ehab al-Ouazni. Dans la nuit de samedi à dimanche, des tireurs sont revenus, cette fois-ci pour l’abattre lui, devant chez lui, sous l’œil de caméras de surveillance, comme souvent.

Aussitôt, des manifestations ont éclaté à Kerbala, mais aussi à Nassiriya et Diwaniya, d’autres villes du sud, ont rapporté des correspondants de l’AFP.

À Kerbala, le 9 mai 2021, à la suite de l'assassinat d’Ehab al-Ouazni. AFP

«Milices»

À chaque fois, comme pour les dizaines d’autres militants abattus par des hommes à moto qui disparaissent dans la nuit, personne n’a revendiqué les tirs. Mais pour les militants antipouvoir comme pour l’ONU, ce sont des «milices», dans un pays où les groupes armés ont la haute main sur la politique et l’économie. «Ce sont les milices de l’Iran, ils ont assassiné Ehab et ils vont tous nous tuer, ils nous menacent et le gouvernement reste silencieux», affirme ainsi un des militants proches de Ouazni dans une vidéo amateur tournée à la morgue.

Depuis le début, en octobre 2019, d’une révolte populaire inédite, une vaste campagne d’assassinats, d’enlèvements et de menaces a débuté. Une trentaine de militants ont été assassinés et des dizaines d’autres enlevés plus ou moins brièvement. En juillet 2020, c’est un des spécialistes mondiaux du jihadisme, Hicham al-Hachémi, qui avait été assassiné sous les yeux de ses enfants devant sa maison à Bagdad.

À chaque fois, les autorités assurent ne pas pouvoir identifier les auteurs de ces assassinats politiques, dans un pays qui en était coutumier durant la guerre civile (2006-2009) mais où ils avaient depuis cessé.