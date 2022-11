Hockey sur glace: Choc au sommet entre Genève et Bienne

Ce duel promet un beau spectacle: «Comme nous, les Biennois aiment avoir le contrôle et privilégient le «beau» jeu, a commenté Vincent Praplan. Les deux coaches, Jan (Cadieux) et Törmänen, ont une approche similaire: soigner le puck, le monopoliser, user l’adversaire et créer de l’offensive.» L'ailier du GSHC, qui avait dû faire l’impasse sur sa sélection avec l’équipe nationale en raison d’une blessure, est apte à jouer ce soir.