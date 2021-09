Football en Italie : Choc sans vainqueur entre l’Inter et l’Atalanta, l’AC Milan en tête

Les champions en titre ont partagé les points avec la formation de Remo Freuler (2-2). Les les Rossoneri en ont profité pour prendre la tête de la Serie A.

Lautaro Martinez et les Intéristes n’ont pas réussi à se défaire de Remo Freuler et des Bergamasques.

Le choc spectaculaire mais sans vainqueur samedi entre l’Inter Milan et l’Atalanta à San Siro (2-2) fait les affaires de l’AC Milan, leader provisoire après avoir battu La Spezia (2-1) grâce notamment au premier but en Serie A de Daniel Maldini, fils de Paolo.

Pénalty manqué à la 86e

Edin Dzeko égalise

L’AC Milan brille

Milan, malgré les départs majeurs de l’été (Donnarumma, Calhanoglu), a montré qu’il avait de la réserve, avec celui qui, avec ses 19 ans, incarne à la fois son avenir et son glorieux passé: Daniel Maldini, fils de Paolo et petit-fils de Cesare, deux légendes du club.

Maldini, 13 ans après son père

Daniel Maldini a marqué en Serie A 13 ans après le dernier but inscrit par Paolo Maldini en Serie A, en mars 2008. La Gazzetta dello sport a salué des «débuts romantiques et efficaces» du descendant de la dynastie Maldini. «Daniel a du talent, il voit le jeu», s’est félicité l’entraîneur milanais Stefano Pioli. «Il doit être plus rapide et plus concentré pour se démarquer, pour s’écarter davantage des adversaires, mais je pense qu’il a vraiment les qualités pour grandir», a-t-il ajouté.