Irlande : Choisie au hasard et battue à mort pendant son jogging

Une enseignante de 23 ans a été victime d’une violente agression, mercredi, à Tullamore. Le suspect court toujours.

Deux femmes ayant assisté au drame ont vu un homme fuir la scène de crime, rapporte Independent.ie. Peu après les faits, la police a arrêté un Roumain de 40 ans, domicilié dans la région depuis une vingtaine d’années et souffrant d’alcoolisme. L’individu a toutefois été relâché après sa garde à vue, jeudi, et n’est plus considéré comme suspect. Dans la foulée, les autorités ont lancé un appel à témoins «urgent», diffusant notamment l’image d’un VTT avec «un guidon droit et une fourche avant jaune/verte».