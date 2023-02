Haley Lu Richardson a réalisé un rêve avec Jonas Brothers

Haley Lu Richardson : Choisie pour un clip, elle a pleuré trois jours d’affilée

«Je suis dans le clip de la chanson «Wings» de Jonas Brothers! Je répète, je suis dans le clip de la chanson «Wings» de Jonas Brothers! Je suis tellement reconnaissante», a écrit Haley Lu Richardson sur les réseaux sociaux lors de la sortie de la vidéo, le 25 février 2023. Le lendemain, lors des SAG Awards, l’actrice de 27 ans a expliqué au «Hollywood Reporter» avoir joué pour ce clip «le rôle le plus important de ma vie, le plus important de ma carrière, passée, présente et future». «C’était incroyable et j’ai pleuré durant trois jours d’affilée», a-t-elle résumé.

L’actrice américaine, vue récemment dans la deuxième saison de la série «The White Lotus», a également raconté avoir appris par un message vocal que le groupe composé de Kevin, Joe et Nick Jonas voulait travailler avec elle. «Le message disait: «Salut Haley, c’est Joe. Mes frères et moi avons eu une idée pour une vidéo. Rappelle-moi». Je l’ai écouté douze fois, j’ai fait une pause et je l’ai écouté encore vingt fois. Je l’ai rappelé et je lui ai dit que je ferai n’importe quoi pour lui», a-t-elle confié. On se souvient qu’en décembre 2022, Haley Lu Richardson avait rencontré Nick Jonas lors d’une émission TV. Elle lui avait alors confié qu’elle avait été fan de lui durant toute son adolescence et qu’elle avait inscrit son nom sur toutes ses Converse.