Jennifer Lopez«Choisir Josh comme mari a été une évidence»

Si l’on a beaucoup parlé parlé de «Shotgun Wedding» en 2021, en salle dès le 18 janvier 2023, ce n’est pas pour son scénario, mais parce qu’Armie Hammer avait été viré par la production après avoir fait l’objet d’accusations de cannibalisme. C’est Josh Duhamel qui l’a remplacé dans le rôle du marié qui voit ses noces avec une femme, incarnée par Jennifer Lopez (53 ans), perturbées par des criminels.

Votre union avec Ben Affleck s’est déroulée en août 2022. Est-ce que vous avez fait exprès de tourner dans une comédie où vous vous mariez?

Non, j’ai tourné ce film bien avant, mais disons que c’est un heureux concours de circonstances (rires). J’ai toujours choisi de vivre ma vie publiquement car c’est beaucoup plus simple au quotidien que d’avoir à se cacher. Je sais me faire discrète si besoin, je protège mes enfants au maximum mais, pour le reste, que cela soit dans mes chansons ou dans mes films, je sais que mon image me suit partout et j’assume!

En tant qu’icône de mode, avez-vous choisi vous-même la robe de mariage du film?

Absolument. Je travaille avec mon styliste Rob depuis longtemps, avant même la naissance de mes enfants (ndlr: Emme et Max, 14 ans). Dans la mode, comme dans le chant, la danse ou le cinéma, je veux être moi, me sentir à l’aise et ne pas essayer de donner une fausse impression de qui je suis en couverture d’un magazine. J’ai suivi la création de cette robe de mariée du début à la fin. J’ai envoyé des photos, participé aux essayages. Je voulais que la tenue soit outrancière et exagérée pour augmenter l’aspect comique de mon personnage. Il fallait qu’elle me fasse tomber, qu’elle soit difficile à manipuler, que j’aie du mal à courir habillée ainsi. Et cette robe devait aussi être inconfortable pour que mon personnage tienne absolument à la retirer.

«Shotgun Wedding» mélange action, comédie et romance...

Tout ce que j’aime! Les décors naturels de la République dominicaine sont paradisiaques, mais le couple que je forme avec Josh Duhamel se retrouve sous la coupe de criminels. C’est plein de rebondissements, de cascades et d’humour.

Ce n’est pas Ben Affleck, mais Josh Duhamel qui joue votre amoureux dans le film. Pourquoi lui?