Choisir le temps partiel et toucher un subside, ça ne va pas pour le PLR

«Les personnes qui choisissent de travailler à temps partiel doivent en assumer les conséquences. Il n’est pas correct d’attendre de la collectivité qu’elle paie leurs loisirs à travers les impôts», précise-t-il dans «24 heures» vendredi. Les personnes seules qui bossent à 80% ou plus, ainsi que les couples qui totalisent 150% ou plus à deux, devraient être «privilégiés». Des exceptions seraient prévues au cas par cas, par exemple pour des parents devant assumer la garde d’enfants, ou en fonction de l’âge ou de la santé des travailleurs. Comme le relève le journal vaudois, la proposition a peu de chances d’aboutir. La gauche la refusera. Même au centre, on ne cache pas sa gêne. Le conseiller national Benjamin Roduit (C/VS) estime que la proposition est inapplicable sans s’immiscer trop loin dans la vie privée des gens, afin de déterminer s’ils pourraient travailler plus ou si leur taux de travail est contraint.