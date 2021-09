voyager responsable - Choisir un hôtel qui traite correctement son personnel

Envie de concilier plaisir et solidarité lors de son prochain voyage? Choisir un hôtel en Espagne ne reposera bientôt plus seulement sur des critères comme la proximité, la vue ou la piscine. Les touristes sensibles aux conditions de travail des employés pourront directement sélectionner des établissements évalués selon des critères d’équité, grâce à une application mobile.

Salaires et horaires décents

Pour figurer sur l’app, les hôtels devront veiller à respecter les accords nationaux sur les salaires et les horaires, se conformer aux réglementations en matière de santé et sécurité au travail, de congés maternités et d'égalité salariale. De plus en plus de touristes souhaitent des voyages plus durables, en termes d’impact sur l’environnement. Le travail équitable pourra être un nouveau critère.