Transports publics - Choisis au hasard, 1200 Suisses vont voyager moins cher

Des tarifs incitatifs et qui permettent de payer ce qu’on consomme plutôt qu’un abonnement général: telle est l’ambition des nouvelles offres. 20min/Marco Zangger

Payer 2000 fr. et pouvoir acheter des billets de train pour une valeur de 3000 fr. en une année: ce sera bientôt possible pour une poignée d’usagers des transports publics. L’Alliance SwissPass, l’organisation de la branche, a présenté mercredi le modèle qu’il a baptisé «Avoir TP» et qui sera testé dès la fin de l’année.

Au petit bonheur la chance

Objectif: ramener la clientèle vers les transports en commun après une pandémie qui les en a éloignés. Mais tout le monde n’en bénéficiera pas puisqu’il s’agit d’un essai pilote: dès novembre de cette année, «un groupe réduit de 1200 personnes sera recruté. Il est composé au hasard à partir de l’annuaire des clients de la branche», dit l’Alliance.

Jusqu’à fin 2022, les sélectionnés pourront payer chaque trajet via la fonction EasyRide de l’app des CFF (sur le modèle de Fairtiq, où l’on active un billet au moment de monter dans le train et qu’on désactive à la fin du trajet, l’app calculant ensuite via géolocalisation le parcours puis le facture).

Le prix de chaque trajet sera déduit du forfait de base de 3000 fr. Après un an, si les clients n’ont pas atteint le seuil de 2000 francs qu’ils ont payés au départ, la différence est remboursée. S’ils dépassent le total de 3000 francs, les trajets supplémentaires sont facturés normalement. La même offre en version réduite sera aussi proposée: on paiera 800 fr. pour un avoir de 1000.

L’AG est-il en danger?

«La pandémie, mais aussi la numérisation, les formes de travail plus flexibles et les nouveaux modes de transport modifient le comportement de mobilité et les besoins de la clientèle», constate l’Alliance, qui veut présenter par là de nouveaux modèles de tarification plus flexibles et basés sur l’utilisation effective des usagers, à l’antithèse du principe de l’abonnement général - que certains, comme EconomieSuisse la semaine dernière, appellent d’ailleurs à supprimer.

Autre idée: plafonner les prix, ce qui peut inciter à utiliser les transports. À Lausanne, une offre a été proposée cet été pour ceux qui achètent leurs tickets de bus ou de métro par SMS auprès des TL. À partir du 20e billet acheté en un mois, tous les billets suivants étaient gratuits. Le réseau argovien teste également un plafond: une personne qui achète un billet à chaque trajet ne paiera jamais plus, en un mois, que ce que lui coûterait un abonnement mensuel, mais majoré de 10%.