Tout d’abord, il est important de déterminer la forme de votre propre visage. Il existe quatre formes de base: ronde, anguleuse, en forme de cœur et ovale. «Pour savoir quelle est la vôtre, placez-vous devant le miroir et dessinez-le. Ensuite, comparez votre visage avec les quatre formes de base pour découvrir quelle forme de lunettes vous convient le mieux», explique l’opticienne Leonie Müller.

Outre la forme du visage, notre expert donne également des conseils sur la couleur de la monture: «Les personnes à la peau claire et ayant un penchant pour le blond doré chaud sont très bien dans des couleurs claires et vives comme le corail ou l’abricot». Pour les personnes aux cheveux blonds ou cendrés plutôt froids et à la peau claire, l’opticien recommande les couleurs froides telles que le métallique et l’argenté. S’il y a un reflet rougeâtre dans les cheveux et sur la peau, Leonie Müller conseille d’utiliser un cadre en bois ou en corne.